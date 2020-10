Les pimes catalanes paguen l'electricitat més cara a Europa, després d'Itàlia

Les petites i mitjanes empreses catalanes menys consumidores d'electricitat són les que la paguen més cara de tot Europa, després d'Itàlia, segons l'informe Preus de l'electricitat a Europa comparats de l'Observatori de PIMEC . En concret, les companyies que consumeixen menys de 20 MW/h paguen a 24,72 cèntims el kW/h.Per als consumidors petits, el preu de l'electricitat s'ha mogut en els darrers anys al voltant dels 25 cèntims, tres vegades superior al que paguen les empreses que consumeixen 20.000 MW/h o més. Per altra banda, els preus que paguen les empreses espanyoles amb menys de 20 MW/h de consum són un 11% més alts que la mitjana de les grans economies, com França, Alemanya o el Regne Unit.Així mateix, són un 54% més alts que la mitjana de les economies petites avançades i un 63% més alts que la mitjana de les economies menys desenvolupades. Per països, el que té l'electricitat més barata entre els desenvolupats és França. Entre els menys desenvolupats, els preus més baixos d'Europa es troben als estats de l'est.D'acord amb aquestes dades, l'informe conclou que la distància de preus a Catalunya entre el consumidor d'electricitat més petit i el consumidor més gran és la segona més alta d'Europa, després d'Itàlia.

