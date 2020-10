La Guàrdia Urbana desallotja el cap de setmana un miler de persones que feien «botellons»

🔴 Mig miler de persones i ambient festiu al Parc de les Tres Xemeneieshttps://t.co/BFeBIVchEm pic.twitter.com/9PU3WbPFdB — btv notícies (@btvnoticies) October 18, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha desallotjat en les tres darreres nits un miler de persones que estaven fent "botellons", segons ha explicat l'alcaldessa, Ada Colau, a Catalunya Ràdio en un balanç del primer cap de setmana amb bars i restaurants tancats per les noves restriccions davant de l'augment de casos de Covid-19.Colau ha advertit que ha de ser un "toc d'atenció" davant de l'increment de contagis de coronavirus, que ha agafat molta velocitat en els darrers dies, si bé ha rebutjat parlar d'un "incompliment generalitzat" de les mesures, ja que la majoria de la gent sí que les segueix, ha assenyalat. Els casos de Covid-19 a Barcelona s'han doblat en una setmana i la pressió assistencial ja s'està notant als hospitals.L'alcaldessa de Barcelona ha instat el Govern a aprovar "mesures contundents" en el Consell Executiu d'aquest dimarts per al sector de la restauració i veu "molt insuficients" els 40 milions d'euros anunciats en un primer moment.Sobre la cavalcada dels Reis Mags, després que la Generalitat hagi avançat que treballa perquè es puguin celebrar , Colau ha afirmat que els Reis arribaran a Barcelona i que aquest és un "compromís d'alcaldessa". Ara bé, el que estan mirant ara és com adaptar les cavalcades i en "quin grau de presencialitat" es podran seguir.

