El Govern valora que els comerços de 24 hores tanquin a les 10 de la nit per evitar la venda d'alcohol

El Govern estudia que els comerços de 24 hores tanquin a partir de les 10 de la nit per evitar la venda d'alcohol, especialment a joves, després de les restriccions aplicades a bars i restaurants . El Procicat ho valorarà aquest mateix dilluns, segons ha avançat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una entrevista a El Matí de Ràdio 4. La decisió, ha exposat Sàmper, intenta evitar altres mesures més dures, com el toc de queda, aplicat en d'altres països, com França.Al seu torn, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, no ha descartat l'aplicació d'un toc de queda a Catalunya. En una entrevista a la SER, Aragonès ha apuntat que aquesta no és una possibilitat que "ara mateix" sigui sobre la taula del Govern. "No ens ho estem plantejant, però si una cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia, és que no es pot descartar res", ha exposat el vicepresident, al capdavant de l'executiu des de la inhabilitació de Quim Torra.La proposta que valora la Generalitat del tancament de comerços de 24 hores durant la nit coincideix amb les queixes de la patronal de l'oci nocturn de Catalunya, Fecasarm, que aquest dilluns ha xifrat en 315 milions d'euros les pèrdues en el primer cap de setmana amb bars i restaurants tancats. Fecasarm ha alertat que els botellots, les festes "il·legals" i les privades han augmentat com a conseqüència del tancament de l'hostaleria, que han provocat molèsties veïnals i han requerit intervencions policials. L'organització ha afirmat que això és conseqüència de la "inexistència total i absoluta d'oferta nocturna legal".

