Els comerços de 24 hores hauran de tancar a les 10 de la nit per evitar la venda d'alcohol

Fora caretes

Per Cartés el 19 d'octubre de 2020 a les 11:21 0 0

Mica en mica es van veient les autèntiques raons del govern per tancar-ho tot. Sembla que la finalitat sigui que la gent prengui conciència de que la vida és un drama i que l'ha de viure com a tal les 24 hores del dia. Tancats, aïllats i porucs, a casa seva. El jovent pot comprar l'alcohol en els supers a qualsevol hora del dia, però ja volen tancar les botigues obertes 24 hores com a principal focus del consum del jovent. El que realment els preocupa és que el jovent surti al carrer (a beure o no), que miri de relacionar-se amb els seus amics i colla quan segons els "experts" haurien de ser a casa patint per la resta de la societat i ells mateixos. El problema no és la venda de alcohol, és que es trobin sense complexos i no obeeixin als polítics, com aquets voldrien. Tothom necessita una mica d'oci, i amb l'edat el trobes en una película, un llibre o altres maneres més cassolanes, però el joven el busca en la companyia dels seus amics, en activitats compartides en grup i sortint a voltar. Quina opció els ofereix el govern perquè es quedin a casa obligats i deixin de ser joves, amb tot el que això comporta? Els espera un futur de m...da i a sobre esperen que abaixin el cap i obeeixin a polítics i "experts" que no tenen ni idea de com és la seva vida. No, el problema no és l'alcohol que es ven de nit, el problema és que hi ha un sector de la població, els joves, que miren de passar aquets temps d'incertidumbre com millor poden i saben, amb els seus amics mentre parlen amb llibertat del que els hi dona la gana. També els volen treure això?