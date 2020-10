La contaminació de l'aire provoca 1.000 morts cada any a Barcelona

Cada any moren 1.000 persones a Barcelona a causa de la contaminació de l'aire un 7% del total de morts naturals. És una de les principals conclusions del nou informe de qualitat de l’aire 2019 de la ciutat de Barcelona, que aquest dilluns han presentat la regidora de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, la directora de Salut Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Elisenda Realp, i l’investigador de l’ISGlobal, Jordi Sunyer.L'informe també assenyala que el 33% de casos d'asma infantil detectats a la ciutat són provocats per la pol·lució, igual que l'11% de casos de càncer de pulmó.L'afectació de la contaminació de l'aire no és igual a tots els districtes. L'Eixample és el que es veu més perjudicat, amb un 23% de les morts atribuïble a la pol·lució. Tarafa ha presentat les dades i ha assegurat que la contaminació de l'aire és "el primer problema de salut pública a Barcelona".L’ASPB ha actualitzat i ampliat aquest any l’anàlisi que fa d’acord amb els avenços dels models metodològics internacionals i l’evidència científica. Entre altres novetats, ha estimat per primera vegada la mortalitat atribuïble a l’excés de contaminació per partícules PM2.5 i per diòxid de nitrogen de forma conjunta i per districtes, i ha afegit també l’estimació del seu impacte en la incidència del càncer de pulmó i de l’asma infantil. Fins ara, l’ASPB estimava la mortalitat atribuïble a ambdós contaminants per separat i s’utilitzava com a indicador de referència únicament la mortalitat atribuïble a l’excés de contaminació per PM2.Per primera vegada s'analitza l'impacte del diòxid de nitrogen en escoles de segon cicle d’infantil i primària. S’ha analitzat l’exposició de 348 centres, públics i privats, i d’aproximadament 122.500 infants. La conclusió és que el 26% de les escoles de Barcelona estan exposades a nivells d'aquest gas que superen els límits permesos per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta exposició afecta aproximadament 30.000 infants, dels quals la meitat estan escolaritzats a l’Eixample i la resta es reparteixen pels altres districtes, excepte Nou Barris.L'Eixample és el districte més afectats pels alts nivells de diòxid de nitrogen, mentre que Nou Barris i Horta-Guinardó són els que tenen nivells més baixos. En general el 35% dels veïns estan exposats a nivells de diòxid de nitrogen que superen el límit legal, mentre que el 100% de la ciutadania ho està a nivells de partícules PM2,5.L’ASPB assenyala que cal aplicar mesures urgents i transversals per a la reducció del trànsit, amb l’objectiu de reduir els desplaçaments motoritzats, millorar el transport públic intra i interurbà, fomentar la mobilitat activa, restringir l’ús del vehicle privat motoritzat i promoure l’ús de vehicles menys contaminants. En aquest sentit, entre les possibles mesures estan el foment de l’activitat de proximitat i del teletreball, la pacificació de carrers i la millora dels carrils bici, peatges de congestió, restriccions de l’aparcament, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i la promoció del vehicle elèctric.L'agència recomana a la població desplaçar-se de forma activa, caminant o en bicicleta, escollir una ruta amb poc volum de trànsit i evitar la proximitat dels tubs d’escapament. També proposa ventilar els edificis a les hores en què passin menys cotxes, i durant els episodis de contaminació atmosfèrica recorda als més vulnerables que és recomanable que redueixin l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

