Entitats animalistes han protestat a les xarxes socials contra el bou embolat que es va celebrar aquest cap de setmana a Vila-real, al País Valencià. En l'edició d'enguany hi havia el condicionant del coronavirus, que no va impedir-ne el funcionament habitual.D'aquesta manera, els participants (amb mascareta) van amuntegar-se sense respectar la distància de seguretat entre ells per poder controlar l'animal i lligar-li boles de foc a les banyes.L'organització animalista Anima Naturalis va denunciar que "mentre a Europa batem rècord de contagis", a Vila-real "segueixen ajuntant-se per seguir amb les seves tradicions de maltractament animal".

