El conseller d'Interior diu ara que «no tocava condecorar» mossos per les protestes d'Urquinaona

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha referit aquest dilluns a les condecoracions a més de 400 agents dels Mossos d'Esquadra per l'actuació policial en les protestes de la sentència de l'1-O. Sàmper ha afirmat que "no tocava condecorar" mossos per aquests fets. En una entrevista al programa El matí a Ràdio 4 de Gemma Nierga, el conseller ha argumentat que el "poble va sortir al carrer a passar comptes" i ha exposat que, des del seu departament, s'ha de ser "empàtic".La setmana passada va transcendir que els Mossos van decidir condecorar 423 agents , entre ells 140 de la brigada mòbil i 6 de mediació, per la seva participació en els diversos dispositius en les protestes de fa un any. Les insígnies les proposa el director de la policia i les firma el conseller de l'Interior, en aquest cas el cessat Miquel Buch.Els Mossos han entregat aquest any 724 distincions a agents per les actuacions durant el 2019, que no es van poder lliurar el Dia de les Esquadres perquè els actes del març es van suspendre en motiu de la pandèmia de coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor