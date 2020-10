El dia que la selecció catalana va guanyar a l'espanyola

Imatge del partit del 19 d'octubre del 1947. Foto: futboldeprimera.es

Tal dia com avui de fa 73 anys, el 1947, la selecció catalana de futbol jugava un partit contra l'espanyola a l'estadi de Sarrià, a Barcelona, que era propietat del RCD Espanyol. Aquesta és l'efemèride que avui ens recorda Ferran Casas a "El Despertador" . El conjunt català va guanyar per 3 a 1 en aquella ocasió. És el primer cop que va aconseguir derrotar-los. Aquí podeu recuperar la crònica que La Vanguardia en feia el dimarts 21 del partit a Sarrià. L'endemà, el dilluns 20, no hi havia diaris. Només La Hoja del Lunes.El primer i el segon partit, respectivament, s'havien jugat el 1924 i el 1934 a les Corts, propietat del Barça, i els catalans van perdre per 0 a 7 i per 0 a 2. El darrer partit de la catalana contra Espanya es va jugar el 1953 al camp Galileu, on jugava la UE Sants, i van guanyar els visitants per 0 gols a 6. No se n'han fet més.

