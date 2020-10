El Col·legi de Metges lamenta el «poc sentit col·lectiu» de la gent en el primer cap de setmana sense bars

Altres notícies que et poden interessar

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha lamentat el "poc sentit col·lectiu" mostrat en el primer cap de setmana amb bars i restaurants tancats per aturar els contagis de Covid-19.En relació a les imatges sobre incompliments i trobades a l'exterior, Padrós ha afirmat a Catalunya Ràdio que hi ha una part de la societat que "no està a l'alçada del moment". "He de confessar que per primera vegada des que ha començat la pandèmia estic una mica descoratjat", ha afirmat.Ha assegurat que gran part de la població fa les coses "ben fetes" però ha assegurat que "hi ha qui pensa que tot això no va amb ells". Ha afegit que els propers dies les xifres no aniran bé i ha fet una crida a ser autoresponsable.Padrós també ha demanat que les mesures tinguin "un comú denominador al conjunt d'Europa" i ha criticat que hi hagi ciutadans que marxin de Catalunya per poder fer el que no es pot fer aquí. "Ens hi juguem moltíssim", ha insistit.

