La Generalitat assegura que es faran les cavalcades de reis

La Generalitat treballa perquè hi hagi cavalcades de reis malgrat la pandèmia de la Covid-19. Així ho ha avançat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en una entrevista a l'ACN."En aquest moment estem treballant perquè hi hagi cavalcades de reis. No s'entendria que no n'hi hagi", explica. La consellera garanteix que per Nadal es podrà gaudir d'aquesta festa perquè seria "impensable no tenir-la".Una comissió treballa ara per donar pautes genèriques "amb una visió més general" perquè cada ajuntament les pugui adaptar a la seva realitat. "Està clar que els reis han de passar", rebla. Per Ponsa, la cultura és un sector "molt creatiu i molt imaginatiu" que, de seguida, troba "solucions als problemes".En aquest sentit, ha defensat que "els reis han de venir i els infants han de poder gaudir-ho". "Hem de mirar com ho farem, però segur que les farem", insisteix.Sobre les pautes, ha avançat que són recomanacions de com es pot fer una cavalcada, i ha suggerit que, si bé hi ha el costum que les cavalcades passen a determinades hores, potser es pot fer en una major "amplitud horària", mentre que altres miren de fer-ho potser en espais grans i que la gent tingui la distància.Segons ha remarcat, hi ha ajuntaments que ja tenen les propostes més o menys treballades que ara s'estan mirant en el seu conjunt i que, si se'n poden "extreure unes certes recomanacions, es facilitarà la feina als ajuntaments".La consellera explica que també es podran fer representacions nadalenques tradicionals com els pastorets o els concerts de Nadal "en la forma que sigui", i ha dit que està trobant en el sector "propostes interessantíssimes" i molt elaborades i pensades. "Tothom està pensant com ens hem de reinventar", ha dit la consellera, que considera que la cultura hi ha de ser, i que els seus treballadors han de poder "viure d'això, tenir uns sous dignes i no deixar caure ningú".Ponsa destaca que algunes representacions de cultura popular, com els castellers, costa més trobar solucions pel contacte físic que suposa i per no ser grups estables. Tanmateix, ha avançat que s'hi està treballant i que, quan hi hagi proves ràpides, serà "més fàcil" trobar una solució que ajudi a l'àmbit de la cultura popular. Per ella, cal anar treballant conjuntament amb l'evolució de la pandèmia perquè és "indissociable en aquest moment".

