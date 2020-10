La Fira Mediterrània tanca amb més professionals que mai i gairebé totes les entrades esgotades

La Fira Mediterrània de Manresa acomiada aquest diumenge la seva edició "més excepcional", marcada pel coronavirus, que ha fet que el certamen s'hagi viscut de portes endins, i sense la vida al carrer que tant la caracteritza. Malgrat això, el seu director artístic, Jordi Fosas, assegura a l'ACN que el certamen ha complert el seu objectiu i, a més, ha demostrat que la cultura en viu "no només és segura, sinó que també és essencial per a la ciutadania".Ho demostra el fet que la 23a edició de la Mediterrània ha tingut més professionals acreditats que mai, un total de 1.195, i pràcticament s'han esgotat les entrades de la cinquantena d'espectacles que s'hi han presentat. La pròxima edició serà del 14 al 17 d'octubre del 2021.L'organització de la Fira Mediterrània de Manresa ja s'havia plantejat totes les possibilitats per assumir restriccions com les que es van aprovar la setmana passada, just el mateix dia en què s'inaugurava el certamen. Això ha fet possible que la fira continués endavant i que no s'hagi hagut d'anul·lar cap espectacle, tan sols reprogramar els concerts de nit per complir amb la normativa.El certamen ha reduït el nombre d'espectadors al 50% i les actuacions s'han distribuït en sis dies per garantir les mesures de seguretat. A més, la mascareta ha estat obligatòria en tots els espectacles, s'ha respectat la distància en les cues d'entrada i sortida, i l'organització ha facilitat gel per netejar-se les mans. En total, al certamen, hi han participaran 56 companyies que han fet 46 espectacles en viu, a 13 espais diferents.Pràcticament totes les entrades s'han esgotat, tant les dels professionals com les del públic en general. A més, enguany, el certamen ha tingut més professionals acreditats que mai. Un fet que, per a Fosas, demostra la necessitat de la fira, ja que ha permès que els artistes mostrin la seva feina en un moment molt complicat per al sector.De cara a l'edició de l'any que ve, que amb tota probabilitat es durà a terme del 14 al 17 d'octubre, Fosas assegura que la voluntat és recuperar la fira al carrer, però admet que, tecnològicament, s'han fet avenços gràcies a la covid-19 que s'aprofitaran en pròximes edicions.Precisament el carrer és el que més s'ha trobat a faltar en el certamen del 2020. El coronavirus ha fet que la Mediterrània s'hagi viscut de portes endins i, d'aquesta manera, s'ha perdut una de les principals essències de la fira.

