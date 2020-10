Corinna apunta a Felip VI: «Qualsevol membre de la família que necessitava diners, els agafava»

Corinna Larsen torna a revelar nous detalls sobre els escàndols de corrupció que envolten Joan Carles I i aquest cop apunta directament a Felip VI. En una entrevista al rotatiu The Telegraph , l'examant de l'emèrit explica com al palau de la Zarzuela hi havia una habitació plena de diners en efectiu i que, tal com li va dir Joan Carles,"qualsevol membre de la família que necessitava diners, els agafava".L'empresària explica que ella no va ser l'única que va rebre diners del fons Lucum, sinó que també hi va haver altres beneficiaris, entre ells els fills de Joan Carles i també una altra parella seva. Larsen assegura que tots ells tenien accés als diners que van anar a parar a Espanya des del compte bancari suís de la fundació. "Des de fora, sembla com si la família reial i qualsevol altra persona propera a ells estiguessin exclosos d'aquest procés", denuncia Corinna, que es queixa perquè sembla ser a l'única persona a la qual estan interrogant en relació amb el cas.El fons Lucum és el que està sent investigant a Suïssa per la seva presumpta relació amb un pagament de comissions de la construcció de l'AVE a la Meca i del qual Joan Carles va fer la donació de 65 milions d'euros a Corinna.Pel que fa a la suposada sala on el monarca guardava l'efectiu i on qualsevol membre de la família reial podia ficar mà, Larsen explica que va poder veure l'habitació durant una de les seves visites al Palau de la Zarzuela quan encara era parella de l'exmonarca, entre el 2004 i el 2009. Va ser llavors quan Joan Carles li va explicar que tots hi tenien accés. “L’efectiu no es pot rastrejar, de manera que n’hi havia molt al palau. Pel que em va dir, qualsevol membre de la família que necessitava diners, els agafava”, explica al rotatiu britànic.D'aquesta manera Felip VI, qui apareixia com a segon beneficiari del compte i que per desvincular-se'n va renunciar a l'herència del seu pare, s'enfonsa més en el fang de l'escàndol de corrupció que plana sobre la monarquia espanyola.A l'entrevista, Larsen denúncia tota la persecució que ha patit i l'assetjament al qual s'ha vist sotmesa. "En última instància, l'objectiu és aïllar-te i fer-te sentir com si estiguessis sola, i molta gent se suïcidaria sota aquesta pressió. Aquesta brutal campanya, executada amb precisió militar, no ha deixat cap part de la meva vida intacta", denúncia a l'entrevista del rotatiu britànic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor