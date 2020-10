Pluja de crítiques de la premsa internacional a Espanya per la gestió del coronavirus

Pluja de crítiques entre la premsa internacional per la gestió de la pandèmia per part del govern espanyol. A l'entrada de la segona onada, mitjans europeus i han posat la lupa a l'Estat, que situen com un dels països on la Covid-19 ha impactat més fort. I per a fer-ho apunten a la "nefasta" lluita en molts aspectes.A Alemanya, el diari econòmic Handelsblatt carrega contra el confinament de Madrid, el qual, asseguren "no ha donat resultats" donat que el govern espanyol "es va quedar a mitges", en un confinament perimetral. En aquest sentit, la publicació apunta que la mesura "no serveix" si no ve acompanyada de controls estrictes a les vies d'entrada i sortida, PCR massives i vigilància de les quarantenes. A més, compten amb declaracions d'un especialista, qui assegura que és necessari tancar bars i restaurants com s'ha fet a Catalunya.La cadena de televisió germànica Deutshe Welle va més enllà i apunta a les ciutats com a grans causants de la forta expansió del virus. En aquest sentit, aporten declaracions d'un ciutadà xilè de Madrid sorprès perquè "la gent viu en espais molt petits per culpa dels alts preus del lloguer". Tot i treure part de culpa al govern de Sánchez, recorden que "tot Europa es pregunta què ha fet malament el seu executiu". La revista mèdica The Lancet també renya l'estat espanyol per la seva gestió de la pandèmia després del confinament. Segons una editorial publicada ahir, la resposta "continua sent massa feble" quant al sistema diagnòstic, rastreig i aïllament de casos.L'editorial del mitjà britànic es mostra dura amb l'origen de la segona onada de la Covid-19, ja que podria ser "predictible". En concret, assenyala al sistema polític, en referència a la disparitat d'accions que s'han engegat des dels governs centrals i autonòmics. "Algunes autoritats regionals van ser massa ràpides a reobrir i massa lentes a implementar un sistema eficient de rastreig", assenyala. Va ser el cas de Barcelona, que no va durar gaires dies a les fases 2 i 3, així com la Comunitat de Madrid.The Lancet apunta que el finançament del sistema públic de salut arrossegava nombroses deficiències a causa de les retallades arran de la crisi de 2008. Aquests ajustos en els pressupostos sanitaris van tenir com a conseqüència "la reducció de les capacitats de sistema pel que fa a personal i serveis de salut pública".També critica amb duresa la gestió de Sánchez la publicació nord-americana Politico , qui recorda que Espanya té la "tràgica distinció" de ser el país més colpejat tant per la primera com per la segona onada de la pandèmia. També apunten a un sistema sanitari "infrafinançat" i destaquen que té una de les taxes de mortalitat més altes del món, de 72 persones per cada 100.000 habitants.En la mateixa direcció, culpen l'"oposició conservadora" de no donar suport a la perllongació de l'estat d'alarma, que va donar llibertat a les comunitats autònomes. I aquestes, diuen, no han declarat l'estat d'emergència "per por a la caiguda de reputació". La resposta dels governs autonòmics, afirmen, ha estat "desigual i sovint inepte".A banda, el diari assegura que sis mesos després de l'inici de la pandèmia, l'Estat encara no ha posat en marxa un sistema efectiu per rastrejar els casos positius. Això, remarquen, "és un gran fracàs que ha frustrat els esforços" per frenar la seva propagació. Amb tot això, el mitjà es mostra sorprès perquè "les enquestes no fan caure Sánchez", però creuen que aquest suport general "no hauria de durar gaire".

