Bill Gates creu que no es tornarà a la normalitat amb la primera vacuna contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Bill Gates, fundador de Microsoft, creu que malgrat que s'aconsegueixi la primera vacuna no es podrà tornar a la normalitat. En una entrevista a la cadena nord-americana NBC ha assegurat que només es podrà recuperar la vida que teníem abans del coronavirus "no amb la primera generació de vacunes, sinó una altra que sigui súper efectiva i que s'apliqui a molta gent".El magnat, que ja ha destinat més de 300 milions de dòlars a la lluita contra el coronavirus, creu que per ara, el tractament del president dels Estats Units, Donald Trump, és el "més prometedor". Trump va ser tractat amb un còctel experimental d'anticossos després de donar positiu, i al cap de pocs dies ja va sortir de l'hospital. Així i tot, insisteix que la darrera paraula la tenen les autoritats científiques a l'hora de dir quina mediació funciona.Tampoc s'ha mostrat gaire optimista de cara a l'hivern que ve, i ha vaticinat un gran augment de morts per coronavirus als Estats Units. I és per això que demana treballar al màxim perquè el tractament arribi com més aviat millor al mercat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor