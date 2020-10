VÍDEO Investiguen quatre infermeres d'un hospital de Tarragona per imitar els populars portadors de taüts africans

L'hospital Joan XXIII de Tarragona investiga quatre infermeres que apareixen en un vídeo gravat en una de les habitacions del centre. Es tracta d'una gravació compartida a través de la xarxa social Tiktok, on es veu a les sanitàries imitant els populars portadors de fèretres africans que es van tornar virals durant el confinament. Segons el Diari de Tarragona , l'hospital ha confirmat que es tracta d'una peça gravada a les seves instal·lacions, i que les persones que hi apareixen en són treballadores. El mateix mitjà apunta que la direcció del centre ha obert una investigació tenint en compte el seu contingut "inapropiat", contra el que "es prendran les mesures corresponents".Al vídeo s'hi pot observar com una de les professionals simula ser morta en una llitera, per després ser tapada amb un llençol. Tot seguit, ella i les seves companyes comencen un ball al ritme de la cançó "Astronomia", molt popular mesos enrere. Tot això, vestides amb uniforme i al seu lloc de treball.

