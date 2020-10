Cau una banda que posava en contacte productors de marihuana i compradors internacionals

La investigació va començar l'octubre del 2019, quan es va localitzar un camió que circulava en direcció a la frontera amb França i que va ser interceptat a Vilafranca del Penedès. A la càrrega hi havia dos palets amb cabdells de marihuana envasats al vuit amb un pes de 82,2 kg i van detenir el camioner. Arran de la intervenció, es va obrir diligències per esbrinar la procedència de la droga.Durant mesos, els Mossos van investigar l'entramat i van poder acreditar que es tractava d'una organització jerarquitzada que operava de forma constant i que tot i tenir plantacions interiors pròpies havia centrat l'activitat en fer d'intermediaris entre persones amb plantacions al territori i compradors de diversos països d'Europa i el nord d'Àfrica amb qui contactaven.Aquest dimecres els Mossos van fer 12 entrades a Valls, Puigpelat, Vendrell, Aiguamúrcia, Santa Margarida de Montbui i Igualada, on van detenir 16 persones i van intervenir dues armes de foc curtes, tres escopetes de caça, diverses armes prohibides, una pistola i dues carabines d'aire comprimit. També es van intervenir nou vehicles.A més, es van localitzar dues plantacions interiors i es van recollir 140 plates de marihuana i 3 kg de cabdells, 14.000 euros en metàl·lic i, en una de les entrades, es van trobar 800 monedes i estris metàl·lics de valor històric que s'han d'analitzar per determinar-ne la procedència.Durant els mesos d'investigació, els Mossos van arribar a fer set comisos de marihuana rellevants en diversos dispositius, a més de la intervenció inicial del camió amb 80 kg de cabdells. Així, entre el 29 de juny i dimecres passat els Mossos van comissar més de 160 kg de marihuana. Tota aquesta droga estava en disposició de ser consumida directament.En aquestes intervencions els agents van comprovar que cap dels investigats tenia una activitat econòmica legal. Al capdamunt de la organització hi havia dos dels detinguts, de 40 i 45 anys i veïns del Vendrell i Puigpelat, respectivament. El primer tenia la funció de localitzar i contactar amb els productors locals i fer un seguiment de les diferents produccions. El segon era l'encarregat de contactar amb els compradors i feia efectiva la venda.La resta del grup desarticulat feia funcions de suport als dos caps, de vigilància i guarda de la substància de cada transacció. En aquest sentit, els Mossos també destaquen el paper en l'organització d'una de les detingudes, de 47 anys, que en un primer moment s'encarregava principalment de traslladar les mostres de marihuana als compradors. Amb el pas del temps, la detinguda va pujar en l'escalafó de l'organització i va tenir-hi un paper més actiu.Els investigadors han acreditat entre finals del 2019 i l'octubre de 2020 més de 150 transaccions o intermediacions. En aquestes, el grup s'encarregava en primer lloc de localitzar els compradors disposats a adquirir grans quantitats de marihuana, normalment d'un cert nivell de qualitat. Un cop tenien els compradors i les quantitats demandades, el grup es posava en contacte amb la seva xarxa de productors de marihuana per proposar el preu de compra i les dates d'entrega. Llavors, mitjançant una mostra de la droga acordaven una trobada amb els compradors i, si aquests donaven el vistiplau a la qualitat, tancaven l'operació.Els detinguts s'emportaven de cada transacció exitosa uns 100 euros de mitjana per cada quilogram de droga venut, tot i que aquest percentatge podia variar a la baixa o a l'alça en funció de la qualitat de la droga o el preu en el mercat negre que tingués.Des de l'inici de la investigació fins a la fase final, els investigats van evolucionar i perfeccionar la seva activitat pel que fa a les mesures de seguretat, contravigilàncies i l'ús de la tecnologia per evitar ser descoberts per la policia. A tall d'exemple, els integrants del grup utilitzaven un argot propi, feien ús de telèfons de terceres persones o utilitzaven càmeres de seguretat i aplicacions mòbils opaques.