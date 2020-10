Una dona perd un ull al País Valencià perquè triguen sis mesos en operar-la

La secció segona de la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condemnat la conselleria de Sanitat a pagar 45.937 euros a una dona a qui van trigar sis mesos en intervenir quirúrgicament i es va quedar cega d'un ull.Així es desprèn de la resolució, contra la que es pot posar recurs de cassació. El tribunal ha donat la raó a la dona, representada per la lletrada Carme Romero, i condemna l'Administració pública a abonar aquesta quantitat més els interessos legals des de la data de la reclamació.La dona va presentar un recurs contra la desestimació de la seva reclamació per part de la conselleria pel dany desproporcionat causat i la pèrdua d'oportunitat. Va relatar que va ser l'octubre de 2010 quan se li va diagnosticar a l'hospital d'Alcoi una hemorràgia vítria de grau 3 a l'ull dret.En aquest moments, només se li va prescriure un antiinflamatori oral i en la seva revisió, 15 dies després, es va constatar que havia agreujat, ja que només era capaç de veure llum per aquest ull danyat. De nou, als 15 dies se la va tornar a revisar, va marxar a casa sense tractament i se la va tornar a citar al cap d'un mes, quan se li va fer una ecografia ocular. Era ja el mes de desembre.El març, se li va indicar a la pacient que s'havia de fer una intervenció quirúrgica, un mes més tard se li va practicar el preoperatori i el juliol, finalment, se la va operar, nou mesos després que li diagnostiquessin l'hemorràgia a l'ull.Dos mesos més tard va patir una altra hemorràgia que, junt amb el diagnòstic de cataracta, va suposar una nova intervenció que se li va practicar el gener de 2010, amb un altre retard de quatre mesos des de la seva indicació.El dia següent va patir un despreniment de retina complet i se la va tornar a operar "amb un nou retard" en el temps i amb un "mal resultat", assenyala l'advocada al seu recurs. Després d'això i dels distints controls realitzats a la pacient, se li va constatar el "pèssim" resultat de les intervencions amb pèrdua total de la visió a l'ull dret.Com a conseqüència, la dona presenta ceguesa total a l'ull dret, a més d'un greu perjudici estètic amb l'afectació de l'estructura ocular.El tribunal, després d'estudiar la reclamació i els informes mèdics, dona la raó a la dona en observar pèrdua d'oportunitat, que fixa en un 90%, tenint en compte els sis mesos de retard inicials, els vuit dies per a la intervenció del despreniment de retina, l'edat de la dona i la seva situació mèdica prèvia, amb la qual cosa fixa una indemnització de 45.937 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor