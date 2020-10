Aragonès diu que els 40 milions d'euros en ajudes «són ampliables depenent de la situació»

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident en funcions de president del Govern, Pere Aragonès, ha assenyalat que no descarten "cap mesura nova" per tal de frenar els contagis, però ha deixat clar que treballen amb la voluntat que "només durin quinze dies". Aragonès deixa clar que "es guiaran sempre pels criteris mèdics dels experts", malgrat que de moment no han contemplat la possibilitat d'implementar el toc de queda. "En aquests moments no està sobre la taula", ha assenyalat durant la visita aquest diumenge a l'hospital de Palamós amb la consellera de Salut, Alba Vergés.També ha reconegut que si cal, incrementaran els 40 milions d'euros en ajudes als negocis afectats per les mesures que han decretat. En relació amb la carta que Aragonès va enviar a Pedro Sánchez demanant l'exempció d'impostos, diu que encara no ha rebut resposta.En aquest sentit, Aragonès ha reivindicat la necessitat que l'Estat faciliti que els restaurants i bars no hagin de pagar l'IVA a final de mes o puguin suspendre les cotitzacions socials. "Nosaltres hi posarem tot el que calgui, però és important la implicació de totes les administracions", ha reblat. Amb tot, el vicepresident en funcions de president, ha deixat oberta la possibilitat d'augmentar els 40 milions anunciats en ajudes i que s'han d'aprovar aquest dimarts. "Treballem sobre aquesta xifra, però, evidentment, és ampliable depenent de la situació que tinguem", ha reconegut.Aragonès ha demanat el compliment de les mesures dictades i ha tornat a recordar la importància de reduir el contacte social. En aquest sentit, ha descartat que es pugui aplicar el toc de queda de moment, si bé ha deixat clar que no descarten cap mesura nova. Aragonès, reconeix que les mesures "no són electoralistes" i deixa clar que no treballen "pensant en rèdits partidistes"."El que hem après amb aquest virus és que no es pot descartar res en el futur. Ara el que hem de fer és complir les mesures que toquen, perquè si no ho fem, no estarem ajudant als qui pateixen les actuals, ni al sistema sanitari", ha remarcat.

