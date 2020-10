La Covid-19 acabarà sent una malaltia endèmica?

Altres notícies que et poden interessar

Si la pandèmia de la Covid-19 es convertís en endèmica, existirien brots regulars en humans. Ara, investigadors de l'escola Mailman de Columna, als Estats Units, han explorat el potencial del virus per convertir-s'hi, tot identificant factors que podrien provocar aquesta transformació.En un estudi dirigit pels científics Jeffrey Shaman i Marta Galanti, s'ha detectat que el risc de reinfecció, la disponibilitat i eficàcia de la vacuna, l'estacionalitat i les interaccions amb altres virus poden afectar la perillositat del virus.En el cas que la immunitat baixés en els pròxims mesos, fos per la infecció o per falta d'una vacuna, es podrien donar brots anuals. En canvi, si la immunitat fos prolongada, la transmissibilitat cauria pràcticament a 0 per tornar a ressorgir al cap d'uns anys. En aquest hipotètic últim cas hi intervindrien la disponibilitat de la vacuna i una estacionalitat "innata" en el virus.D'aquesta manera, segons els investigadors, en cas que la reinfecció d'una mateixa persona fos comuna i no es trobés una vacuna eficaç, la pandèmia adquiriria la condició d'endèmica. Tot i això, els mateixos autors de l'estudi apunten que falta per descobrir si les reinfeccions es donaran amb freqüència o no, així com la incidència del virus en les persones infectades en dues ocasions o més.Fins ara s'ha constatat que les persones infectades creen anticossos. Tot i això, encara no s'ha definit si són suficients per proporcionar immunitat a llarg termini. Si no fos així, les persones que han passat la malaltia podrien tornar-la a passar, tot i que probablement amb menys gravetat. En aquest aspecte també hi podria intervenir el fet que el pacient hagi passat recentment un altre virus, com pot ser la grip, ja que podria atorgar una immunitat de curt termini en contra d'altres.Pel que fa al clima, s'ha demostrat que el fred de l'hivern afavoreix la transmissió de la Covid-19. Lluny dels tròpics, diversos virus respiratoris comuns reapareixen regularment, tal com passa amb altres modalitats de coronavirus (OC43, HKU1, NL63 i 229E), que són estacionals en regions temperades, com la que integra gran part d'Europa. Això demostraria que les condicions ambientals poden regular la transmissibilitat de la Covid-19 i afavorir la transmissió temporal durant l'hivern.

