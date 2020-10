Salut distribuirà tests d'automostra de Covid-19 a residències i instituts de tot Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha anunciat que començarà a distribuir tests d'automostra de Covid-19 a residències de gent gran i instituts de Catalunya. L'objectiu és poder millorar en el rastreig del coronavirus i així frenar abans les cadenes de contagi.La consellera del ram, Alba Vergés, ha explicat que un professional supervisarà el procediment en el grup d'institut o a la residència d'avis i després incorporarà les mostres en el circuit d'anàlisi habitual.Així, al llarg de les properes setmanes els instituts i les residències de gent gran de Catalunya comptaran amb un nou element per intentar detectar casos de Covid-19. Un sistema d'automostra permetrà que en aquests centres cada estudiant, docent, usuari o treballador pugui fer-se de manera autònoma el test, amb la supervisió d'un sol professional sanitari. D'aquesta manera, el Departament espera incrementar de manera significativa el nombre de proves i tallar les cadenes de contagis més aviat.El procediment és senzill i poc invasiu. Cada persona es fregarà durant cinc segons els dos narius i després la mostra s'incorporarà al sistema d'anàlisi habitual com la resta que es fan. "Actualment fem 30.000 PCR diàries, a això hi hem de sumar la tècnica pooling que ens pot incrementar en 24.000 més i ara apostem per l'automostra", assenyala Vergés.La consellera ha explicat que preveuen que aquestes automostres es vagin prenent cada quinze o vint dies per tal de poder "tenir controlats" els espais on es pot propagar. "Fent tests podem guanyar molt, però també cal tenir en compte la resta de mesures. S'han de complir", ha remarcat.La titular de Salut ha tornat a reclamar als ciutadans que només facin "allò imprescindible" i que intentin evitar al màxim la interacció social. "Podem anar a l'escola, a l'institut, a treballar, però intentem evitar al màxim els contactes", assenyala Vergés.En aquest sentit, la consellera ha remarcat que és "la millor manera" d'ajudar al sistema sanitari per tal que els professionals "no tinguin tanta pressió", com va passa durant la primera onada. "No podem permetre'ns deixar de fer aquelles atencions no-Covid", ha conclòsTot plegat, en una visita que Vergés ha fet acompanyada del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, aquest diumenge a l'hospital de Palamós (Baix Empordà).

