Investigadors catalans descobreixen un nou mecanisme de defensa cel·lular contra virus i bacteris

Nou avenç en la lluita contra els virus i bacteris. Investigadors catalans han descobert un nou mecanisme de defensa immunològica enfront de virus i bacteris. L'estudi, publicat a la revista Science, ha estat realitzat entre l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona (UB).Es tracta d'un mecanisme desconegut fins ara que s'activa a través dels cossos lipídics (CLS), que són "orgànuls cel·lulars capaços d'atreure i eliminar els patògens invasors", ha informat l'IDIBAPS en un comunicat aquest dijous. A l'estudi han demostrat que, en resposta a una infecció, els cossos lipídics organitzen complexos de proteïnes antibiòtiques i antivirals que actuen de manera conjunta per combatre el virus o bacteri i eliminar-lo. Fet que "permet una resposta d'ampli espectre".Segons el professor ICREA a l'IDIBAPS i coordinador de l'estudi Albert Pol, en declaracions a Infosalus, el treball "suposa un canvi de paradigma, ja que fins ara es pensava que els CLS estaven al servei dels virus o bacteris durant la infecció". "En vista de la resistència generalitzada als antibiòtics actuals, aquest estudi ha desxifrat un important mecanisme de defensa que podria aprofitar-se per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per frenar les infeccions", ha conclòs Pol.

