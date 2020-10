Els dibuixos hiperrealistes fets amb llapis que triomfen a la xarxa

Fotografies dibuixades amb llapis. Així es podrien definir les espectaculars creacions de l'artista japonès Kohei Ohmori. Els seus dibuixos hiperrealistes s'han fet virals a Twitter i a Instagram , on comparteix els seus treballs, que ja compten amb milers d'admiradors arreu del món.N'ha fet de tots tipus: un rellotge, una tauleta de xocolata, una ampolla de Coca-Cola, dos cargols, i fins i tot retrats. Tots tenen una cosa en comú: estan dibuixats amb llapis i són tan realistes que l'espectador se l'ha de mirar dues vegades per veure que no es tracta de fotografies.

