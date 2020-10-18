Els dibuixos hiperrealistes fets amb llapis que triomfen a la xarxa

地元岡山で展示をします、お近くの方はぜひ！ I will exhibit competition this pencil drawing in Okayama. 岡山県天神山文化プラザ 2019 / 1.29▷2.10 開館時間 9:00〜17:00 (8日は12:00まで, 最終日は16:00まで) 月曜休館・入場無料 次のモチーフ、ゆっくり準備はしてるんだけども。。 #I氏賞 #i氏賞選考作品展 #天神山文化プラザ #pencildrawing #drawing #blackandwhite #hyperrealism #superrealism #realism #illustration #metallic #artwork #sketch #dessin #art #イラスト #デッサン #鉛筆画 #写実画 #絵
Uploaded a making video in YouTube! Please subscribe to my YouTube channnel. And if you like it, please thumbs up! Link URL is in my profile. or 🔍Kohei Ohmori YouTubeにメイキング動画をアップしました。 アプリからHD画質(1080p)で再生してもらえると本望です。 名前で検索またはプロフィールのURLからも見れます。 Twitter▷kohei6620 #グランドセイコー #腕時計 #pencildrawing #drawing #blackandwhite #hyperrealism #superrealism #realism #illustration #metallic #artwork #sketch #dessin #art #イラスト #デッサン #鉛筆画 #写実画 #絵
鉛筆でスーパードライ、試しに短期集中で描いてみた。 描写はともかく2年ぶりに鉛筆握った割にはまぁ良き。 試験的にYouTube用の動画も作ってみました、全編はYouTube(プロフィールのURLから)に、よければチャンネル登録おねが。 Please check my YouTube ch. 🔍 ''Kohei Ohmori'' or "大森 浩平" or.. URL on my profile. Twitter：kohei6620 #スーパードライ #pencildrawing #drawing #blackandwhite #hyperrealism #superrealism #realism #illustration #metallic #artwork #sketch #dessin #art #イラスト #デッサン #鉛筆画 #写実画 #絵
It's been a year since I started YouTube, and the pencil drawings I drew in this year. YouTubeを始動して1年、この1年に描いた鉛筆画たち。 YouTube ▷ 大森 浩平 - Kohei Ohmori Twitter ▷ kohei6620 #腕時計 #グランドセイコー #grandseiko #スーパードライ #タイタニック #titanic #コーラ #コカコーラ #cocacola #チョコレート #chocolate #pencildrawing #drawing #blackandwhite #hyperrealism #realism #illustration #metallic #artwork #sketch #dessin #art #スーパーリアリズム #イラスト #デッサン #鉛筆画 #写実画 #絵
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