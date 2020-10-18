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Xarxes

Els dibuixos hiperrealistes fets amb llapis que triomfen a la xarxa

El japonès Kohei Ohmori comparteix les seves espectaculars creacions a xarxes socials, on s'han fet virals

per NacióDigital , 18 d'octubre de 2020 a les 14:23 |
Fotografies dibuixades amb llapis. Així es podrien definir les espectaculars creacions de l'artista japonès Kohei Ohmori. Els seus dibuixos hiperrealistes s'han fet virals a Twitter i a Instagram, on comparteix els seus treballs, que ja compten amb milers d'admiradors arreu del món.

N'ha fet de tots tipus: un rellotge, una tauleta de xocolata, una ampolla de Coca-Cola, dos cargols, i fins i tot retrats. Tots tenen una cosa en comú: estan dibuixats amb llapis i són tan realistes que l'espectador se l'ha de mirar dues vegades per veure que no es tracta de fotografies.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鉛筆でスーパードライ、試しに短期集中で描いてみた。 描写はともかく2年ぶりに鉛筆握った割にはまぁ良き。 試験的にYouTube用の動画も作ってみました、全編はYouTube(プロフィールのURLから)に、よければチャンネル登録おねが。 Please check my YouTube ch. 🔍 ''Kohei Ohmori'' or "大森 浩平" or.. URL on my profile. Twitter：kohei6620 #スーパードライ #pencildrawing #drawing #blackandwhite #hyperrealism #superrealism #realism #illustration #metallic #artwork #sketch #dessin #art #イラスト #デッサン #鉛筆画 #写実画 #絵

Una publicación compartida de 大森 浩平 - Kohei Ohmori (@kohei6620) el

 

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Arxivat a:
Societat, dibuixos, Instagram, dibuix, llapis, xarxa, Kohei Ohmori, paper
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