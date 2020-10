Un mort i 54 positius en un brot a la residència de Ribes de Freser

Entrada de la residència. Foto: Laia Deler

Brot de coronavirus a la residència de Ribes de Freser, segons ha pogut saberi ha confirmat el Departament de Salut. Hores d'ara, hi ha un total de 54 positius, dels quals tres estan ingressats a l'Hospital de Campdevànol i una defunció.El Departament de Salut està fent fent el seguiment d’un brot per Covid-19 a la Residència Municipal per a la Gent Gran de Ribes de Freser, que es va notificar el passat 13 d’octubre. En aquests moments hi ha 37 residents positius amb simptomatologia lleu o assimptomàtics, tres residents ingressats a l’Hospital de Campdevànol, i hi ha hagut una defunció d’una resident amb patologies prèvies. La resta dels residents han presentat resultats no concloents a la PCR i estan pendents de nous resultats. Pel que fa als treballadors, n'hi ha 14 de positius molt lleus o asimptomàtics.El passat 13 d'octubre es van encendre les alarmes quan una treballadora del centre va resultar positiva per PCR. Tot seguit, des del Departament de Salut, l’Ajuntament de Ribes, la direcció de la Residència i l’atenció primària es va coordinar per implantar i reforçar les actuacions, entre les quals l’aïllament preventiu de tots els residents el mateix dia. A més, es van extremar les mesures de protecció.El dia 14 es va registrar un cas positiu en un resident que presentava una patologia no associada a Covid-19 i es van detectar símptomes de dos residents més. El dia 15 es va dur a terme un cribratge general a tots els 47 residents, on es van localitzar fins a 37 positius."Des que es va detectar el brot el Departament de Salut està fent un seguiment i control de la residència juntament amb la direcció per garantir que la sectorització del centre, les mesures d’aïllament, prevenció i protecció es fan correctament per contenir l’avanç del virus i la informació a les famílies, també en col·laboració amb l'Ajuntament", ha explicat el Departament de Salut a. Per la seva banda, el seguiment clínic dels residents ha estat controlat per l’equip d’atenció Primària de Ribes de Freser-Campdevànol i l’Hospital de Campdevànol.El brot de Ribes de Freser és el primer que afecta un equipament d'aquestes característiques del Ripollès. La Residència Municipal per a la Gent Gran de la Vall de Ribes és de titularitat pública i la gestiona l' entitat Sumar, vinculada a la Diputació de Girona L'impacte del brot es percep amb la xifra de positius de les darreres 24 hores a l'àrea bàsica Campdevànol-Ribes, que inclou l'Hospital Comarcal del Ripollès. S'ha passat de 196 a 247 casos confirmats de coronavirus o, el que és el mateix, en un dia s'han registrat quasi el 21% de positius de tota la pandèmia.De moment, la pressió a l'Hospital de Campdevànol encara és relativa. S'ha passat, això sí, de no tenir cap ingressat amb Covid a inicis d'aquesta setmana a tenir-ne sis actualment . El número de defuncions al centre hospitalari es manté en 12, de les quals només una correspon a aquesta segona onada.La situació epidemiològica al Ripollès s’ha complicat els darrers dies, com a la resta del país, i el risc de rebrot s’ha enfilat per sobre dels 450 punts. En tot l’episodi de Covid, amb dades actualitzades a 16 d'octubre, a la comarca s’han registrat un total de 407 casos positius i 19 defuncions a causa de la pandèmia.

