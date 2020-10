Salut no descarta allargar les restriccions més enllà de 15 dies

“El toc de queda no ha estat sobre la taula però està clar que no ens podem tancar a cap mesura” @mramentol, secretari general de @salutcat #FAQSstantibusTV3 ▶️ https://t.co/RWwhhGEI3o pic.twitter.com/ks2aZ4rMCG — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 17, 2020

“He pres totes les mesures: portem mascareta, hidrogel, tinc nom i adreça de tots els clients. La norma generalitzada de vegades és poc justa: bars i restaurants són negocis diferents ” Xavier Pellicer, xef #FAQSstantibusTV3 ▶️ https://t.co/RWwhhGEI3o pic.twitter.com/tSUDqUopPI — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 17, 2020

D'altra banda, el secretari general de Salut va apuntar que aquest dilluns ja es podran començar a fer testos d'antígens, més ràpids i segurs, a tots els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Catalunya. "Tenim 2.300 persones que es dediquen a identificar contactes estrets i en seran més. A partir d'ara, incorporarem un equip que investigarà on creuen que s'han contagiat, intentarem refer la història de tots els contagis", destacava en aquest sentit. “Fins ara identificàvem contactes estrets i ara començarem a preguntar als nous contagiats on s’han contagiat, anirem enrere. Això ho fèiem quan hi havia un brot complex” @mramentol, secretari general de @salutcat #FAQSstantibusTV3 ▶️ https://t.co/RWwhhGEI3o pic.twitter.com/JP1IQ7EblY — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 17, 2020

Salut no descarta allargar les restriccions imposades aquest divendres i previstes per 15 dies si les dades no milloren. Així ho va reconèixer el secretari general de Salut, Marc Ramentol, qui va passar pel platò del programa FAQS de TV3 , on va assegurar que els efectes de les mesures "els començarem a notar d'aquí a una setmana".Segons el mateix Ramentol, Salut "no ha descartat mai" perllongar la vigència de les restriccions, que inclouen, entre d'altres, el tancament de bars i restaurants i establiments com centres d'estètica i la reducció d'aforament a teatres i cinemes. Preguntat per un confinament o un toc de queda, va afirmar que "de moment no estan sobre la taula" però es troben ametents en l'evolució del virus.En el mateix programa, el cap de servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, va assegurar que "d'aquí a mig any tindrem fàrmacs que evitaran que la gent es mori de Covid". El xef Xavier Pellicer va retreure que el tancament dels locals d'hostaleria no va acompanyat d'ajudes i criticava que en el seu cas "He pres totes les mesures: portem mascareta, hidrogel, tinc nom i adreça de tots els clients". Per això, afegia que "els bars i els restaurants "són negocis diferents i la norma generalitzada a vegades és poc justa".

