Covid, nom de 36 animals de companyia a Catalunya

Malgrat la connotació negativa de la paraula Covid, més d'una trentena de propietaris de gats i gossos de Catalunya han decidit posar aquest nom a la seva mascota. En concret, el nom ha estat posat a 36 mascotes durant el 2020: 27 gosssos i nou gats. Segons explica, es tracta de 31 mascles i cinc femelles, i fins aquest any no existia cap animal amb aquest nom.Tot i la popularització d'aquest nom, la mateixa emissora apunta que els tres noms més posats a Catalunya per a gossos són Lluna (32.558), Kira (20.962) i Nina (12.620). Els segueixen Linda Lola i Thor. En el cas dels gats, els seus amos prefereixen Lluna (3.224), Nina (2.619) i Lola (1.695) seguits de Coco, Simba i Mia.Des del 2010 s'han inscrit gairebé 800.000 gossos al registre: 392.435 són femelles i 397.733 mascles. En el mateix període s'han inscrit 86.798 gats i 88.718 gates.

