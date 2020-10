Els Mossos denuncien 75 persones en un botellot multitudinari a Torre Baró

75 persones han estat identificades i denunciades aquesta matinada quan s'agrupaven al mirador de Torre Baró, al districte de Nou Barris de Barcelona. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a NacióDigital corrien dos quarts d'una quan una patrulla, alertada per un gran grup de joves, ha descobert que es tractava d'un botellot multitudinari.En aquest sentit, fonts del cos expliquen que "no hi ha hagut avís de veïns". A part del límit de concentració de sis persones establert durant la pandèmia, els participants es trobaven bevent begudes alcohòliques al carrer, prohibit a Barcelona ja abans de l'esclat de la Covid-19 i a altres municipis durant la crisi sociosanitària.

