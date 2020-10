Només tres jugadors de la primera plantilla del Barça accepten la rebaixa salarial

TEMA BAIXADA DE SOUS



Ho explica @jordiborda: "Ter Stegen, De Jong i Lenglet són els únics 3 jugadors del Barça que no han firmat el burofax de la plantilla dient que no acceptaven la rebaixa salarial." — LaTdT (@LaTdT) October 17, 2020

La situació econòmica del Barça no està per tirar coets i el president Bartomeu, amb un peu més fora que dins, està fent tot el possible per arreglar els números abans de la seva marxa. L’última proposta, com ha conseqüència de la Covid-19, que ha reduït dràsticament els ingressos de l’entitat, ha estat la de rebaixar el sou a tots els treballadors, inclosos els jugadors de la primera plantilla que, a efectes pràctics, són els que cobren més del club.Aquesta setmana, els jugadors del primer equip i el filial de futbol han signat un burofax que s’ha enviat al club on mostren el seu desacord amb la rebaixa salarial. Tots els jugadors de la primera plantilla s’hi han adherit, excepte tres: Lenglet, Ter Stegen i De Jong, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Els tres jugadors s’han desmarcat, conscients de la greu situació econòmica derivada de la pandèmia, que ha fet caure els ingressos un 30%. Els salaris de la primera plantilla representen el 70% del pressupost del club.El club ha rebut el burofax i l’ha derivat als seus advocats.

