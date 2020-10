Un any de la riuada a les Garrigues i la Conca de Barberà: destrosses milionàries i ajudes que no arriben

Efectius treballant per retirar un cotxe arrossegat per la riuada a Montblanc. Foto: ACN

El pas del temporal per l'Espluga de Francolí. Foto: Cedida

Imatge dels aiguats a l'Albi, amb un cotxe enfonsat per la gran quantitat d'aigua. Foto: Cedida





Un temporal de pluja a la Conca de Barberà i les Garrigues causa greus inundacions i deixa quatre morts. Foto: ACN

Unes ampolles que van quedar entre la runa del celler Rendé Masdéu de Montblanc, arrasat pel riu Francolí. Foto: ACN

Era el 22 d'octubre del 2019 quan un espectacular aiguat queia amb força a la meitat sud de Catalunya, sobretot a la Conca de Barberà i les Garrigues. Ara fa un any, centenars de litres per metre quadrat inundaven poblacions com l'Espluga del Francolí, l'Albi, Arbeca o Montblanc, on les destrosses es feien evidents l'endemà: baixos inutilitzables, camins i carreteres rebentades, cotxes amuntegats i clavegueres i equipaments municipals danyats.Ben entrat l'octubre del 2020, les poblacions més afectades pels ruixats i els conseqüents aiguats reclamen més ajudes i denuncien que han hagut d'afrontar moltes reparacions amb pressupost municipal malgrat que l'Estat i el Govern van prometre fons en declarar la zona com a "catastròfica.En el cas d'Arbeca, a Les Garrigues, han rebut 250.000 euros del milió i mig que van demanar. L'alcalde, Sergi Pelegrí, es queixa que esperaven "refer tots els danys a equipaments municipals", però no ha estat possible "tot i que els particulars sí que han pogut arreglar la majoria de desperfectes". Han hagut de construir pràcticament de nou les piscines municipals, i queden per remodelar zones que són propenses a la inundació quan hi ha forts ruixats.A l'Albi, situat a la mateixa comarca, l'Ajuntament s'ha gastat uns 250.000 euros municipals. N'havia rebut 40.000 de la Diputació per arreglar camins, però només aquestes reparacions ascendien a 200.000 euros. En aquest sentit, l'alcaldessa Anna Feliu lamenta que no han pogut utilitzar el superàvit, que s'ha destinat a combatre la Covid-19. L'ACA ha eixamplat la llera urbana del riu Gorgs, però un pantà situat a sobre del municipi es va desbordar, i ara es pretén desmantellar.En el cas de Montblanc i l'Espluga del Francolí, a la Conca de Barberà, tampoc saben de quines ajudes disposaran, malgrat que van signar un conveni en aquest sentit a finals d'estiu. L'alcalde del primer, Josep Andreu, denuncia: "Un any després encara no tenim els ajuts promesos l'endemà de la inundació". Al pont Vell, una de les joies arquitectòniques del municipi, els desperfectes encara són visibles i hi ha tanques provisionals.A l'Espluga, situada a pocs quilòmetres, s'hi acumula runa al pont de la Font Baixa. Encara s'hi aprecia el rastre de la crescuda del riu. Ara, tot i que no han rebut cap ajuda, l'Ajuntament estudia construir un passeig al costat del riu Francolí anomenat "camí blau", per evitar edificar a la vora de la zona, considerada inundable, segons apunta el regidor de Serveis Municipals, Xavier Rossell.Hores més tard del temporal, el Govern va declarar els municipis afectats com a "zona catastròfica", amb el que prometia unes ajudes milionàries que serien enviades amb una col·laboració del 50% del govern de l'Estat. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, remarca que Madrid "segueix tramitant la convocatòria d'ajuts", que ascendirien a uns 113 milions, també per reparar els danys del temporal Glòria del mes de gener.D'altra banda, Crespín recorda que Adif ha gastat prop de 30 milions d'euros a reparar els trams malmesos a la línia entre Lleida i l'Espluga del Francolí. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), ha fet treballs de neteja i sanejament a les lleres d'afluents del Segre i el Francolí que aleshores es van desbordar. La Unitat de Carreteres de l'estat ha actuat a l'N-240 al seu pas per la zona afectada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor