El risc de rebrot continua pujant i ja supera els 400 punts

El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya continua enfilant-se i aquest diumenge ja ha superat la barrera dels 400, passant de 392,06 a 406,93, prop de 15 punts més en 24 hores, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, continua però baixant lleugerament i passa d'1,34 a 1,30, quatre centèsimes menys que el dia anterior.En l'actualització de dades s'han declarat 2.759 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 172.924 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.602.Fort augment dels ingressats per coronavirus als hospitals amb 1.218 persones (+115), 213 de les quals a l'UCI (+9).

