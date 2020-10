Cau una banda d'Alacant que venia carnets de conduir falsos

Dos homes de 22 i 47 anys han estat detinguts i quatre persones més han quedat investigades acusades d'estafar uns 50.000 euros amb la tramitació de carnets de conduir sense necessitat de fer l'examen. Es tracta d'una operació dirigida per la Guàrdia Civil de Santa Pola (Alacant). Se'ls acusa de falsedat documental, estafa i pertinença a grup criminal. S'han detectat més de quaranta víctimes arreu de l'Estat, que haurien pagat entre 800 i 3.000 euros per aquests serveis.Per realitzar el tràmit, els interessats havien d'enviar una fotocòpia del DNI, dues fotos de carnet, un paper en blanc amb la seva firma i ingressar la quantitat de diners fixada, que era variant. La Guàrdia Civil ha detectat més de 600 anuncis de la banda a internet, en què oferien els seus serveis utilitzant fins a 200 adreces de correu electrònic diferents.Després de diverses denúncies, el cos espanyol va analitzar diversos comptes bancaris i van determinar que l'estafa seguia una estructura delictiva delimitada i formada per sis persones: cinc residien a Telde (Gran Canària) i l'altra a la Línea de la Concepción (Cadis). Han col·laborat en l'operació una unitat de Las Palmas de Gran Canària i una altra d'Algesires, també a la demarcació de Cadis. La investigació continua a l'espera que apareguin noves víctimes.Els pagaments es feien en dos comptes bancaris, mitjançant transferència o caixer automàtic, sense que aparegués la identitat del destinatari. Quan les víctimes es queixaven que el permís no arribava, els estafadors responien que "hi havia dificultats perquè la duana havia retingut documents" i exigien més diners per desbloquejar-los.

