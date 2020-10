​Cuixart: «A Puigdemont i Junqueras no els reclamem que siguin amics, sinó que tinguin sentit d'estat»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart ha apuntat en una entrevista al diari Ara que el Parlament de Catalunya hauria d'aprovar una proposta de llei d'amnistia per portar-la al Congrés dels Diputats. Fa només uns dies, el president d'Òmnium assegurava que enviaria una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar l'amnistia com el primer pas per començar a afrontar el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol. De fet, segons Cuixart, aquesta seria l'única "solució real" per resoldre'l.En aquest sentit, també ha demanat a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont que tinguin "sentit d'estat". "El sobiranisme ha de tornar a aspirar a les majories àmplies" ha subratllat. "A Puigdemont i Junqueras no els reclamem que siguin amics, sinó que tinguin sentit d'estat", ha dit.En aquesta mateixa entrevista, Cuixart sosté que el delicte de sedició no s'ha de reformar, sinó que directament "s'ha d'eliminar". Així doncs l'anunci de la seva modificació per part del govern espanyol no el convenç, ja que es tracta d'un gest que tampoc solucionaria "el problema de la repressió" ni tampoc posaria "el comptador a zero". "L'amnistia és l'única manera que té l'estat espanyol d'admetre que s'ha equivocat" sosté.Pel que fa a la situació política actual, el president d'Òmnium creu que ha arribat el moment de passar de la "resposta" a la "proposta" i demana als polítics que expliquin de manera clara "què pensen fer" per canalitzar el clam de la ciutadania. I és que Cuixart opina que l'estratègia de l'estat espanyol "per fracturar la societat catalana" ha fracassat "de totes totes".A les portes d'unes noves eleccions, Cuixart defensa la importància que els independentistes obtinguin més d'un 50% dels vots, però també creu que fa falta "més determinació". "El sobiranisme sempre ha volgut ser més, però també ens cal saber per fer què" ha recordat, deixant clar que hi ha una mancança de proposta compartida.Per això el líder d'Òmnium apel·la una vegada més a la unitat estratègica i demana a Jxcat i ERC que vagin a una. "Hem de deixar de maximitzar el matís i minimitzar tant el punts de consens" ha demanat.

