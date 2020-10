​VÍDEO Detingut un youtuber que es va gravar conduint a 233 km/h

🚩DETENIDO un #YouTuber que se grabó conduciendo a 233 km/h en una vía de servicio de #Madrid limitada a 80



Cuenta con + de 2 mill. de seguidores



La investigación se inició gracias a un mensaje recibido a través del correo de atención al ciudadano ➡ redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/UgatfoQJCd — Policía Nacional (@policia) October 17, 2020

La Policia Nacional espanyola ha detingut un conegut youtuber que es va enregistrar conduint un cotxe d’alta gamma a 233 km/h per una via de servei de l’M-45 a Madrid, limitada a 80 km/h. El seu vídeo, penjat a les xarxes (a sobre), ja porta gairebé dos milions de visualitzacions.La investigació es va iniciar gràcies a un mail enviat al correu electrònic d’atenció al ciutadà de la policia, on es denunciava que s’havia penjat el vídeo a Youtube. Les imatges proven la infracció.El detingut té un canal dedicat al món del motor i penja sovint vídeos on prova vehicles i en comenta les seves prestacions. Té més de dos milions de subscriptors.Un dels seus seguidors va ser qui li va deixar el cotxe per a què el provés i ho publiqués al seu canal. Quan va declarar davant la policia, el propietari va reconèixer que no estava d’acord que el youtuber hagués mostrat la matrícula del cotxe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor