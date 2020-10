Bonaventura Clotet: «En mig any tindrem fàrmacs que evitaran que la gent es mori de Covid»

“En pocs mesos, mig any, disposarem de còctels de fàrmacs que ens permetran bloquejar molt bé el virus i evitar la progressió. No hi haurà risc que la gent emmalalteixi d’una manera molt greu” B. Clotet, @hgermanstrias #FAQSstantibusTV3 ▶️ https://t.co/RWwhhGEI3o pic.twitter.com/BCBMHJJ6Tq — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 17, 2020

El programa FAQS de TV3 ha analitzat aquest dissabte les noves restriccions aplicades pel govern que afecten bars, restaurants, comerços i cultura , i l'abast actual de la pandèmia a Catalunya amb el doctor Bonaventura Clotet. El cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol no creu que la pandèmia es controli ni amb una vacuna ni amb les mesures aplicades pels dirigents polítics.El doctor confia molt més en un tractament que bloquegi el virus, un diagnòstic immediat i fer tests serològics a tothom. No té tant clar, però, el paper de la vacuna: “Es una paraula mítica, molt maca, però no tinc clar que funcioni” a curt termini.“En pocs mesos, pot ser mig any o una mica més, disposarem de còctels de fàrmacs que ens permetran bloquejar molt bé el virus i evitar la progressió. No hi haurà risc que la gent emmalalteixi d’una manera molt greu i pugui morir”, argumenta Bonaventura Clotet. “A hores d’ara ja ha baixat molt la mortalitat, però encara es podrà aconseguir baixar més”, assegura.

