Un centre comercial de Mataró, objectiu del primer cribratge massiu de Salut

Avui hem fet més de 3.000

PCR en un dispositiu especial@de cribratge al centre comercial Mataró Parc. Era el primer cop que fèiem un cribratge massiu en un centre comercial i uns 100 professionals hi han treballat tot el dia. Continuem fent accions per intentar frenar el virus pic.twitter.com/OMhUMPf4j5 — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) October 17, 2020

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut de la Generalitat ha realitzat aquest dissabte el primer cribratge massiu en un centre comercial a Mataró. Les proves PCR s'han pogut fer a més de 3.000 persones. Es tracta de la primera vegada que es duu a terme una estratègia d’aquestes característiques a Catalunya, per tal de detectar casos de Covid-19 asimptomàtics i poder tallar les cadenes de transmissió.La decisió de realitzar el cribratge en aquest municipi ha vingut determinada per criteris epidemiològics. L'acció s'ha coordinat des del Servei Català de la Salut, l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord, i el Consorci Sanitari del Maresme. També s’ha comptat amb la participació de l’Ajuntament de Mataró, del centre comercial i de voluntaris d’Open Arms.Les proves s'han iniciat al voltant de dos quarts d'onze del matí i han finalitzat a les vuit del vespre. Gairebé un centenar de persones hi han treballat durant tot el dia, tan professionals sanitaris i administratius com aquells que han participat en el muntatge del dispositiu i en la gestió de cues.Tot plegat per poder fer el màxim de proves a la població a partir de setze anys que es trobava al centre comercial. A tots ells se'ls ha ofert - de manera voluntària i gratuïta - si volien fer-se la PCR.L'acció de cribratge ha requerit una complexa organització a diversos nivells, tant pel que fa al muntatge i preparació de l’espai (així com la posterior neteja), com a la coordinació de tots els professionals i la logística que requereix dotar el dispositiu i gestionar la recollida i entrega de mostres als laboratoris. En aquest cas també ha estat molt important la implicació dels dos laboratoris que analitzaran les mostres, el de l'Hospital Germans Trias i el del Banc de Sang i Teixits.Les persones que s’han fet la prova podran consultar-ne el resultat en un termini aproximat de 48 hores. A més, es contactarà per telèfon amb els casos positius i s’enviarà un missatge de text als casos negatius que tinguin signat el consentiment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor