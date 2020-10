Detectats 14 positius per Covid-19 a la unitat de llarga estada d'un hospital de Jesús, a Tortosa

Altres notícies que et poden interessar

Les proves PCR practicades al final de la setmana passada i durant el cap de setmana a les persones ingressades a la segona planta de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, a Tortosa, han detectat 14 casos positius per Covid-19, segons ha informat aquest dissabte l'Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre).Després que, la nit de dijous, un dels pacients ingressats a la unitat de llarga estada presentés un quadre de febre se li va efectuar una primera prova PCR. Atès que el resultat va ser positiu per Covid-19, es van estendre les anàlisis a la resta de persones ingressades, tant a la unitat de llarga estada com a la de subaguts, així com a tot el personal sanitari que van treballar en aquestes unitats durant els dies anteriors.La diagnosi, coneguda aquest dissabte, ha donat com a resultat 13 casos positius més entre els pacients i 16 negatius.Pel que fa al personal, de moment no hi ha cap resultat positiu, però s'està a l'espera de conèixer el resultat de totes les proves.Els casos positius s'han traslladat a l'àrea de tractament de la Covid de l'hospital de la Santa Creu, mentre que la resta de persones es mantenen aïllades preventivament a la segona planta fins que d'aquí a uns dies se'ls repeteixi la prova PCR.

