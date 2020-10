La provocativa campanya de Berlín contra els que no porten mascareta

La imatge de la campanya berlinesa. Foto: Cedida

A Alemanya el moviment anti-mascaretes és fort i, per aquest motiu, les autoritats lidien sovint amb situacions delicades. A la capital, Berlín, l'Oficina de Turisme ha engegat recentment una campanya que provoca els que no la duen posada aixecant-los el dit índex. Una de les imatges de la campanya és precisament la d'una dona gran fent aquest gest provocatiu. Finalment, a causa de les crítiques, l'han hagut de retirar.Tot plegat ha aixecat una forta polèmica a les xarxes socials ja que es titlla d'insultant aquesta campanya, que forma part d'una altra, anomenada Berlin gegen corona. Fins i tot l'alcalde ha dit que era "vergonyosa". Per contra, l'Oficina de Turisme considera que només es pot sentir insultat qui no la duu posada.Mentrestant, Alemanya afronta moments complicats pel que fa a la pandèmia. En plena segona onada de contagis, el país va marcar ahir el seu rècord de casos diaris, amb gairebé 8.000. En total, el país germànic ha patit ja 9.836 morts i 356.792 casos.

