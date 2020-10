Veïns i comerciants de Barcelona, davant les noves restriccions: «És trist veure que la vida es torna a mig confinar»

Altres notícies que et poden interessar

Els diferents veïns i comerciants de Barcelona ja han notat aquest dissabte l'efecte de les últimes restriccions imposades pel Govern i lamenten la situació a la qual s'ha arribat. "És trist veure que la vida al teu entorn es torna a mig confinar", diu el Jofre Capdevila, veí del barri de Gràcia i membre de l'associació Gats de Gràcia.Durant el primer cap de setmana en què han entrat en vigor les noves mesures, les diferents veus entrevistades per l'ACN afirmen que s'ha vist menys gent al carrer, tot i que la gran majoria coincideixen en assenyalar que la decisió de la Generalitat és encertada. "Sap molt greu per la gent que treballa a la restauració, però és important que la situació no empitjori", comenta la Neus Vidal, veïna de Gràcia.Qui més ha notat les noves restriccions han sigut els comerciants, que han vist com el nombre de clients ha disminuït considerablement durant aquests últims dies. "Si les vendes ja eren baixes, aquesta setmana encara ha sigut pitjor", explica la dependenta de la botiga Gràciadorada, Magalí Ganza.Per aquesta treballadora, les mesures que van entrar en vigor el passat dijous han deixat el comerç en una situació "molt pitjor" i assegura que és "molt difícil" tirar endavant. "Busquem tota mena d'alternatives per donar-li la volta a la situació, amb rebaixes i promocions, però ens estem quedant sense idees", comenta.En aquest sentit, Ganza admet que està "molt espantada" perquè no sap si haurà de tancar la botiga i si podrà seguir treballant. "Les meves companyes de pis treballen a la restauració i s'han quedat sense feina; la situació és desesperant", lamenta.En el mateix sentit s'ha expressat el Jofre Capdevila, qui reconeix que des de primera hora del matí ha vist molta menys gent passejant pels carrers de la Vila de Gràcia. "Veurem si la cosa s'anima, però el tancament de bars i restaurants ha afectat bastant les vendes", diu des de la parada de l'associació al carrer Astúries. Les esperances que la situació revifi passen ara pel tancament del trànsit de cotxes al barri. "Esperem que això motivi a la gent a sortir de casa [...] però no crec que la cosa canviï massa", conclou.Aquest dissabte, bona part dels veïns de la ciutat s'ha vist obligada a canviar de plans arran de les noves restriccions. És el cas de la Neus Vidal, veïna de Gràcia, que havia quedat per esmorzar amb dos amics prop de la zona on viu. "Havíem quedat a una cafeteria, però al final hem comprat croissants i vindran a casa", explica.Quelcom semblant li ha passat al Carlos Buixadera, de Sant Gervasi, que els dissabtes acostuma a fer parada a algun bar després de caminar. "Avui hauríem anat a la Barceloneta i hauríem pres una cervesa i un aperitiu; al final anirem igualment a la platja, però prenent la cervesa a casa", diu. Per ell, l'aplicació de noves restriccions és correcte, tot i que opina que el tancament de bars i restaurants ha sigut "massa sobtat". "Abans podrien haver proposat mesures com limitar el temps que et pots estar al bar o obligar-te a portar sempre la mascareta", defensa.Per la Neus, la situació també és preocupant, especialment per la gent que treballa en el sector de la restauració, però opina que les mesures són "necessàries" per evitar mals majors. "Si comencem a aplicar mesures lleugeres, la situació s'allargarà, i s'ha d'evitar que més endavant la pandèmia sigui pitjor respecte al que hi ha ara", subratlla.Pels que viuen als diferents barris de Barcelona, a la ciutat es respira un ambient diferent. "Es nota que falta alguna cosa; les terrasses donen molta vida", reconeix el David Carabella. Malgrat tot, aquest veí de Gràcia també coincideix a assenyalar que "la gent és conscient que s'ha d'actuar amb responsabilitat" per poder fer front a la pandèmia.

