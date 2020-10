La JNC aprova trencar relacions amb el PDECat amb el 88% dels vots

El Consell Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha aprovat trencar relacions amb el PDECat, amb el 88% dels vots a favor d'aquesta decisió. Les joventuts asseguren que no s'han mogut del que defensaven i remarquen que el posicionament "no pot agafar ningú per sorpresa"."El PDECat ha decidit que supedita l'objectiu nacional de la independència de Catalunya a tot un seguit de condicions que nosaltres no compartim, de manera que la nostra relació no pot continuar", constaten en un comunicat. L'organització apunta que sempre ha apostat per la consolidació de JxCat com a partit "aglutinador del corrent central de l'independentisme".