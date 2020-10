Detingut un home per amenaçar una dona gran i incendiar l'estora de l'entrada del pis amb un aerosol

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, danys i incendis, després que, segons sembla, amenacés de mort a una veïna de 72 anys i li cremés l'estora amb un aerosol. Els fets van passar al carrer de Pesset Aleixandre, on un veí presumptament va amenaçar de mort a una dona d'avançada edat.Segons ha detallat la Policia Nacional en un comunicat, el sospitós presumptament va començar a increpar i amenaçar la dona de 72 anys "sense intervenir cap discussió, alhora que li cridava 'ets una filla de puta i et mataré a tu i al teu fill'". Les investigacions policials apunten que l'home va començar a donar cops a la porta, de manera que la septuagenària, espantada, es va refugiar a l'última habitació de la casa i va alertar el seu fill per telèfon.El fill va acudir a l'habitatge de la seva mare i va observar un veí que portava un esprai aerosol i un encenedor, amb el qual hauria tractat de calar-hi foc, apartant-se aquest de la flama. No obstant això, l'home suposadament va incendiar l'estora situada a l'entrada de la casa. A l'arribada dels agents, el sospitós s'havia ficat al seu habitatge. Els policies van cridar al timbre en reiterades ocasions i, a la fi, l'home va obrir la porta insistint que no havia fet res i que els veïns li tenien mania.El sospitós, que té antecedents policials, va ser detingut i traslladat a dependències policials per posteriorment passar a disposició judicial.