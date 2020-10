El PSOE, disposat a retirar la proposició per reformar el CGPJ per arribar a un acord amb el PP

El PSOE estaria disposat a retirar la proposició de llei per reformar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si així el PP s'avé a negociar la reforma i es pot arribar a un acord. Així ho ha afirmat la presidenta de la formació, Cristina Narbona, que ha tornat a instar els populars a seure a negociar i ha remarcat que els socialistes, per tal que hi hagi "una aproximació", poden fer "concessions".Segons ha dit, el diàleg "ha d'acabar amb el bloqueig institucional" a l'òrgan i ha culpat el PP de la no renovació durant dos anys. A més, Narbona ha demanat al líder dels populars, Pablo Casado, que "deixi de generar inquietud i recels cap a la democràcia" d'Espanya des de les institucions europees."En lloc d'anar a Europa a desprestigiar el nostre país en un moment en què estem pendents de decisions de la greu crisi que afecta els espanyols que es dediqui a fer neteja al seu partit", ha remarcat després de la sentència ratificada del Cas Gürtel.

