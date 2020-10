Mor una dona i una altra resulta ferida crítica en un xoc a l’A-2, a Castellolí

La passatgera davantera d'un turisme ha mort aquest divendres al vespre en un accident de trànsit a Castellolí (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima és M. M. R., de 57 anys i veïna de Barcelona.La conductora del cotxe ha resultat ferida en estat crític i ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital de Bellvitge. Els fets han tingut lloc cap a un quart de vuit del vespre al quilòmetre 565 de l'A-2, en sentit Lleida.Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió. Arran de la incidència s’han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM.Quant a l'afectació viària, l'A-2 va estar tallada fins a les 23.00 hores de la nit en sentit Lleida i es van fer desviament per l'N-IIz. La incidència va arribar a provocar uns 7 quilòmetres de retencions. Fins ara han mort 89 persones en el que va d'any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

