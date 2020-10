«No diguis res» de Patrick Radden Keefe

El desembre del 1972, a Belfast, uns homes amb passamuntanyes es van emportar Jean McConville de casa seva. No la van tornar a veure. Tenia trenta-vuit anys i era mare de deu fills.Aquest és només un dels molts episodis ocorreguts durant el conflicte que es coneix com els Troubles.és un llibre sobre el conflicte nord-irlandès i les seves repercussions utilitza el cas McConville com a punt de partida per mostrar una societat devastada. La violència brutal no només va deixar marca en persones com els fills de McConville, sinó també en membres de l'IRA ressentits per una pau que estava lluny d'aconseguir una Irlanda unida, i els va obligar a plantejar-se si les morts que havien provocat no eren sinó mers assassinats.

Patrick Radden Keefe

és redactor de The New Yorker i autor de The Snakehead i Chatter. Ha escrit per a The New York Times Magazine, Slate i The New York Review of Books, entre altres publicacions.L'any 2014 va obtenir el National Magazine Award d'article de fons per l'article A Loaded Gun, i els anys 2015 i 2016 va ser finalista del National Magazine Award de reportatge. Ha rebut diverses beques, entre d'altres de la New America Foundation i de la fundació Guggenheim.va guanyar el premi Orwell de no-ficció política 2019 i va ser considerat un dels millors llibres de l'any i, entre els de no-ficció, un dels millors de la dècada.