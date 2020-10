DemoCats, la darrera campanya de Biden a les xarxes per aconseguir vots

We’ve got to come together to defeat Donald Trump –– Democrats, Independents, Republicans, and yes, even Demo-cats. pic.twitter.com/LtsTWy7MmI — Joe Biden (@JoeBiden) October 17, 2020

Democats pic.twitter.com/A0V0eLa6FW — chaos reigns in Trump's America (@kristo279) October 17, 2020

Here are my Democats! 😻 pic.twitter.com/b2PqJVY6ZV — Liz Ylz WV🦋🌻🌳🌎♎ (@husseywiles) October 17, 2020

One of my Democats, quietly thrilled that I voted in VA. pic.twitter.com/LP0Y8OisYK — Barbara Kiser (@barbkiser) October 17, 2020

El rellotge electoral segueix en marxa als Estats Units de cara a les eleccions presidencials marcades per la pandèmia del coronavirus. Bona part del país encara els comicis com l'oportunitat per fer fora de la Casa Blanca a l'actual president Donald Trump, que es presenta a la reelecció. És per això que els demòcrates estan tirant de tots els recursos possibles per sumar suports i catapultar el seu candidat, Joe Biden, a la presidència. La darrera jugada ha estat fer campanya amb vídeos de gats demanant el vot sota el hashtag #DemoCats.El mateix Biden ha compartit a través del seu perfil personal el vídeo amb gatets dient que "tots hem d'unir esforços per derrotar a Donald Trump: demòcrates, independents, republicans i, sí també, demo-gats". Aquesta ocurrència per part de l'equip de campanya ve del joc de paraules que es pot fer en anglès entre la paraula "democrats" (demòcrates) i "cats" (gats), que dona per resultat el terme "democats".Sigui per la gràcia mateixa dels gats, o pel suport a Biden, molta gent ha respost a les xarxes compartint una fotografia del seu animal amb el hashtag #DemoCats.

