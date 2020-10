«Totem» d'Andy Stalman

Títol: Totem

Autor/a: Andy Stalman

Editorial: Deusto

Pàgines: 344

ISBN: 978-84-234-3155-7

Any de publicació: 2020

Gènere: economia

Antigament, un tòtem era un objecte natural o creat per l’home que a les mitologies d’algunes cultures o societats es prenia com a símbol icònic de la tribu o grup social. Ara, mitjançant una nova manera de fer negocis i relacionar-se amb el món, moltes empreses s’han convertit en veritables Tòtems de la nostra societat, on conceptes com el lideratge, valors, ètica, sostenibilitat o compromís són cada cop més indispensable.En aquest llibre, a través de la figura del tòtem de l'antiguitat,defineix una nova concepció del branding, analitzant com es construeixen i desenvolupen les empreses més estimades, de més èxit, que tenen més impacte i major rellevància al món.Marques com Netflix, Apple, Google, o fins i tot Michelle Obama i Cristiano Ronaldo, personalitats que han fet de si mateixos icones d'una influència incomparable. Conceptes com branding o ànima poden semblar abstractes, però quan s'analitzen els motius pels quals un consumidor tria una marca, la dimensió i significat d'aquests dos conceptes esdevé tangible.és una lectura que t'ajudarà a comprendre millor com funcionen les marques de la nova era i afinarà el teu sentit sobre com es configura la nostra societat, perquè la veritable transformació que estem vivint no es redueix al que és digital: és també cultural, social, econòmic i emocional.