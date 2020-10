València assegura que treballarà per celebrar les Falles adaptant-les a la Covid

L'edil de Cultura Festiva a l'Ajuntament de València i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, ha insistit en la idea de celebrar les Falles de 2021 adaptant-les a les limitacions que estableixin les autoritats sanitàries enfront de la pandèmia de la Covid -19.Així, ha descartat la possibilitat que no es facin ha reiterat la seva voluntat de treballar en els plans que sigui necessari perquè se celebrin. "No puc tirar la tovallola al mes d'octubre. No puc llançar un missatge que no sigui d'esperança. Treballarem amb un pla A, B, C i fins amb el Z. Quan no em quedin plans, llavors em donaré per vençut però mentrestant encara hi ha un mínim d'esperança", ha assenyalat en una entrevista a Europa Press.Galiana ha ressaltat que aquestes festes, "en cap cas, seran com les que coneixem de 2019, les últimes en celebrar-se senceres" abans de l'arribada del coronavirus. "Sé que no seran iguals, ni de bon tros, però el món faller està demostrant que es poden fer actes controlats amb totes les mesures de seguretat sanitària. Ho està fent", ha exposat.En aquest sentit, ha manifestat que com ha plantejat "molt bé" l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, respecte a la celebració de les pròximes Falles, hi ha "un camí" entre "que hi hagi unes Falles com les que coneixem i que no hi hagi". "No crec que hàgim de saltar d'un punt a l'altre. Enmig hi ha un camí per recórrer. Hi ha el pla A, el B, el C, el D" i els que es puguin proposar, ha asseverat.Després d'això, ha ressaltat que "tothom té al cap les Falles d'una manera: a la nit. Unes Falles massificades, nocturnes, de discomòbils i d'orquestres" i ha demanat "mirar cap al dia". "Deixem que es proposin plans", ha reiterat en aquesta línia.El responsable municipal ha afegit que "a mesura que vas apropant-te al "no hi ha Falles" vas cremant plans" però ha subratllat que la seva intenció és tenir, "almenys, la possibilitat de plantejar" aquestes opcions. "Les autoritats sanitàries em diran això no, això sí amb matisos o no rotundament i tornaré a presentar un altre pla. Quan ja em quedi sense alternatives, sense opcions, llavors ja sortiran elles a dir que no hi ha Falles", ha afirmat.

