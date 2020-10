Menjar per emportar per no abaixar la persiana: «Des del sofà de casa segur que no farem res»

Altres notícies que et poden interessar

Caldo, xurrasco i iogurt. Tot en carmanyoles de plàstic per endur. Preu: 9'50 euros. És un dels menús que aquest divendres s'han servit al bar La Troca, situat a Roca Umbert de Granollers. Aquí el formigueig és constant, sobretot durant els dies laborables per la seva proximitat amb el centre audiovisual i les diverses empreses i professionals que hi treballen, a més d'una biblioteca. Avui, però, ha començat un nou capítol de la crisi que es va iniciar amb l'esclat de la pandèmia.El bar oferirà, des d'avui i durant dues setmanes, menús i cafès per emportar. "Ara hem d'apostar per això, és el que toca. Des del sofà de casa segur que no explotarem res", destaca enèrgicament la responsable del bar, Glòria Callejero, a. Tot i això, els xifres que exposa són rotundes: "Abans del confinament servíem 50 menús diaris. Amb el retorn vàrem passar a uns 25 o 30. Avui en portem 5". "La gent que ve a La Troca no està habituada a què els hi servim menús per emportar. Però hem de donar el servei, que si no tot plegat quedaria molt mort!", destaca.La Montse, que treballa a la zona, és una de les clientes que ha decidit anar a buscar un menú take away: "Per mi és perfecte, però jo tinc office a la feina i em puc adaptar. No sé com s'ho faran la resta de treballadors", destaca. El mateix pensa la Clàudia: "Jo vinc habitualment. El menjar m'agrada i està bé de preu. A més, ara ens hem d'ajudar entre tots", defensa. El Jaume, una altra persona que treballa a Roca Umbert, afegeix: "Crec que no només estaran tancats 15 dies, per la qual cosa és important que tots estiguem units. I si els ajudem venint a buscar el dinar, ho farem".

