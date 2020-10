La promotora del projecte miner de Salau renuncia al pla d'explotació

La multinacional minera australiana Apollo Minerals ha renunciat al pla de construcció i explotació d'una mina al port de Salau , al terme municipal d’Alt Àneu, segons ha avançat el diari El País . L’empresa investigava des de 2017, a través de la seva filial Neometal Spania, les possibilitats d'explotar un jaciment de tungstè i or en aquest espai protegit del Parc Natural de l'Alt Pirineu El projecte consistia en la realització de diverses perforacions del subsòl a la recerca de tungstè i or. La zona afectada, a la vall de Bonabé, està situada en terrenys pertanyents a l‘Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d’Isil i Alós i en ple Parc Natural de l’Alt Pirineu i Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, màximes figures de protecció del medi natural. Salvem Salau , la plataforma que s’ha oposat des del primer moment al projecte miner , ha manifestat la seva “satisfacció” pel que considera una “molt bona notícia”. La plataforma ha celebrat que “previsiblement” el projecte s’hagi aturat “a través de la mobilització permanent de la gent del territori i de la resta de la comarca” amb l’objectiu de “preservar un patrimoni paisatgístic, ambiental i cultural de primer ordre”, tal com assegura en un comunicat La plataforma creu que un turisme sostenible, respectuós amb el medi i la ramaderia tradicional són les activitats que han de constituir els pilars essencials del desenvolupament econòmic de les comunitats de les valls del Pirineu. Finalment, reitera que continuarà treballant i estarà atenta per tal que qualsevol actuació que es vulgui realitzar en aquest espai natural sigui compatible amb la seva preservació.El conseller de Territori i Sostenibilitat , Damià Calvet, ha dit que és una "molt bona notícia" i ha afegit que, en gran part, ha estat gràcies als informes redactats pels tècnics del parc natural i al requeriment a l’empresa d'un informe ambiental complet. Aquests tràmits administratius, sembla que han fet "desistir" a la promotora. Calvet, que es troba de visita a la Val d'Aran, ha sentenciat que el Parc Natural de l'Alt Pirineu "no era el lloc per fer una explotació minera”.Salvem Salau ha insistit també en la importància i la necessitat que el Departament de Territori iniciï els tràmits per la redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de l’Alt Pirineu, tal com estableix la pròpia llei de creació del Parc. L'11 de juliol de 2019, el Parlament de Catalunya ja va instar al Govern de la Generalitat a iniciar aquests tràmits durant el 2020.

