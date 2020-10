​El conseller Ramon Tremosa és nomenat president del Circuit de Barcelona-Catalunya

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha estat nomenat aquest divendres president del Circuit de Barcelona-Catalunya durant la celebració del Consell d'Administració de Circuits de Catalunya, S.L. D'aquesta manera es confirma la proposta que va fer fa dues setmanes el Govern.Tremosa pren el relleu de Maria Teixidor, que va deixar el càrrec a finals de setembre per motius personals. Aquesta fórmula de gestió del Circuit ja s'havia emprat fins al 2011, quan l'aleshores vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira va cedir el càrrec a Vicenç Aguilera.Ramon Tremosa (Sant Boi de Llobregat, 1965) és llicenciat per la Universitat de Barcelona en Ciències Econòmiques. És professor titular a la Universitat de Barcelona des de 2001 i ha publicat 12 llibres sobre la Unió Europea, política monetària, economia regional i federalisme fiscal, així com també nombrosos articles acadèmics. Va ser diputat al Parlament Europeu entre 2009 i 2019, essent membre de les Comissions d'Economia i Finances, Comerç Internacional i Transport i Turisme i de les delegacions parlamentàries dels EUA i d'Israel. Del 2017 al 2019 va ser Coordinador a la Comissió d'Economia del Grup Liberal, fet que li va permetre visitar diferents bancs centrals a tot el món i ser present en moltes negociacions a la UE en aquest àmbit. Des del mes de setembre de 2020 és el conseller del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.En el marc de la Junta General Extraordinària de Socis, que també s'ha celebrat aquesta tarda, s'han aprovat per unanimitat els comptes corresponents a l'any 2019.

