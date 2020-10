Troben la mare de Jaume Collboni, desapareguda des de feia 24 hores

Alícia Cuadrado, veïna del Vilosell (Garrigues) ha estat trobada aquest dissabte conscient i amb hipotèrmia. Cuadrado és la mare del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i havia estat objecte d'un operatiu de recerca després que un cop passades les 24 hores es declarés com a desapareguda.La dona va sortir ahir al matí a passejar el gos, no va tornar a casa al migdia i la seva filla va denunciar-ne la desaparició. Una primera batuda es va iniciar pels voltants de les set de la tarda d'ahir divendres –sense èxit- i aquest dissabte al matí s'ha reprès la recerca amb 15 dotacions dels Bombers (amb GRAE i unitats canines), 10 patrulles dels Mossos d'Esquadra, i efectius de la Creu Roja i del SEM. També hi havia voluntaris i familiars cridats pels ajuntaments del Vilosell i dels municipis veïns de l’Albi i la Pobla de Cérvoles, entre d’altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor