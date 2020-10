Busquen la mare de Jaume Collboni, desapareguda fa més de 24 hores

Ampli dispositiu de recerca per buscar una dona de 73 anys desapareguda fa 24 hores al Vilosell (Garrigues). Es tracta d'Alícia Cuadrado, mare del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. La dona va sortir ahir al matí a passejar el gos, no va torna a casa al migdia i la seva filla va denunciar-ne la desaparició.Una primera batuda es va iniciar pels voltants de les set de la tarda d'ahir divendres –sense èxit- i aquest dissabte al matí s'ha reprès la recerca amb 15 dotacions dels Bombers (amb GRAE i unitats canines), 10 patrulles dels Mossos d'Esquadra, i efectius de la Creu Roja i del SEM. També hi ha voluntaris i familiars cridats pels ajuntaments del Vilosell i del municipi veí de la Pobla de Cérvoles.No es tracta de l'única cerca en marxa a Catalunya ja que els Bombers també busquen un home de 75 anys a Rupit i Pruit (Osona), que ahir a migdia va sortir a caçar bolets per la zona i no va tornar. Cap a dos quarts de nou de la nit es va posar en marxa tot el dispositiu per buscar el boletaire i, després de fer una recerca extensiva per l'entorn, va començar la recerca intensiva pel voltant del vehicle, sense obtenir resultats.Aquest dissabte al matí s'han intensificat les tasques de recerca, amb un dispositiu format per onze dotacions dels Bombers (incloent Grups d’Actuacions Especials, Unitats Canines, Suport Logístic) i una desena d'unitats dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració d'altres cossos d'emergència.Les dues recerques –el Vilosell i Rupit i Pruit- estan reforçades per mitjans aeris, tant dels Bombers de la Generalitat (amb l'activació d'un helicòpter amb GRAE i Suport Sanitari SEM), com dels Mossos d'Esquadra (que també han mobilitzat un helicòpter).Finalment, els Mossos d'Esquadra demanen igualment la col·laboració ciutadana per trobar el Manuel, un avi de 81 anys que va desaparèixer ahir divendres a Badalona i es creu que podria estar pel Maresme. L'home fa entre 1,60 i 1,65 metres d'alçada, té el cabell curt i blanc i ulls blaus, i necessita medicació. La policia catalana indica que en Manuel podria estar per la zona del municipi de Tordera, i demana a qui el vegi que alerti amb una trucada al telèfon d'emergències 112.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor